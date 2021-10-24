В Уральске открылся новый верёвочный парк для отдыха
Новую базу спортивного туризма уже сдали в эксплуатацию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в отделе физической культуры и спорта Уральска, новая база спортивного туризма под открытым небом позволит уральцам весело и интересно провести время на свежем воздухе. Она расположена недалеко от памятника Иссатая-Махамбета в стороне спасительного пункта ДЧС ЗКО.
- Этот участок был взят в прошлом году из гослесфонда под базу. Общая площадь составила семь гектаров. Лесной участок сдаётся в аренду на десять лет с условием сохранения его в первоначальном состоянии. Туристическая база спортклуба носит название «Уральск», созданы все условия для бесплатного отдыха населения. Также есть оборудование для пеших прогулок и экстремальных видов спорта, велосипеды и лодки. Помимо летних видов спорта, база сосредоточится на развитии зимних видов спорта. А главный объект - верёвочный парк, - рассказали в отделе физической культуры и спорта.
По словам начальника городского управления физической культуры и спорта Артура Шергалиева, также планируется подготовить берег для создания условий для купания жителей в организованном месте.
- Особое место в поддержании здорового образа жизни занимает спорт. Также важно создать благоприятные условия для жителей города, чтобы они могли проводить свободное время на свежем воздухе. Несомненно, новая зона отдыха, которая откроется с этой целью, станет излюбленным местом жителей и гостей города, - отметил Артур Шергалиев.
Напомним, в прошлом году в сентябре недалеко от нового веревочного парка, был создан аналогичный парк по инициативе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО и акимата города Уральска.
Фото предоставлено отделом физической культуры и спорта города Уральск
