- Почему на нас внимания не обращают? Мы в центре города находимся, а посмотрите, какие дороги – не то, что проехать, ходить невозможно. Ямы, выбоины… Весной огромные лужи, тротуары залиты водой. Каждый год обещают сделать нам дороги, но только одни обещания. №5 и №10 микрорайоны сделали, а про нас забыли, - пишут в социальных сетях жители четвёртого микрорайона.

- Официально проект называется «Средний ремонт 4 микрорайона». В него входит ремонт дорог, тротуаров, парковок, уличное освещение. Сумма затрат составит более 500 миллионов тенге. Начиная с июля мы три раза объявляли конкурс, но только с четвёртого раза определился подрядчик. Вот поэтому работы начались поздно, - пояснил градоначальник.

- Сейчас снимается старый асфальт во дворах. Погода позволяет работать, а асфальт можно класть и при небольшой минусовой температуре. Но в целом, так как объём большой, к тому же проект изначально был переходящим, основное строительство придётся на следующий год. А вот освещение будет сделано до конца этого года, - заверил Арсен Баяндыков.

Нужно отметить, что в прошлом году за счёт средств местного городского бюджета были благоустроены пятый и десятый микрорайоны. Дело встало за четвёртым микрорайоном. Он, как и два соседних микрорайона, был построен в конце 80-х годов иностранными специалистами, и до сих пор в народе дома именуют «чешскими» и «немецкими». В микрорайоне 30 домов, из которых 22 – девятиэтажных и восемь пятиэтажных. Проживают там несколько тысяч человек. За все годы существования микрорайона в лучшем случае там проводился ямочный ремонт, и не удивительно, что состояние дорог оставляет желать лучшего. Местные интернет-сообщества пестрят жалобами и возмущениями по этому поводу. Особенно они участились после того, как было произведено благоустройство в пятом и десятом микрорайонах.Но вот на днях владельцы автомашин получили уведомления от КСК с просьбой не парковаться внутри дворов микрорайона с 8:00 до 21:00 вечера так как начались строительные работы. Как проинформировал аким города Арсен Баяндыков, проектно-сметная документация на благоустройство четвёртого микрорайона была готова ещё в июне этого года.На днях подрядная компания «Жол Серик» приступила к работе.