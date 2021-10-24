Более 1 200 частных домов Алматы оснащены датчиками угарного газа

Осталось оснастить ими ещё 35 домов, отапливающихся на твёрдом топливе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Заместитель начальника ДЧС Алматы Самат Асаинов в ходе брифинга в РСК сообщил, что в августе и сентябре спасатели почистили дымоходы печей и заделали трещины в жилищах социально-уязвимых слоёв населения. В домах 28 семей установили датчики угарного газа. Таким образом всего датчиками оснащено 1 288 частных жилых домов, отапливающихся на твёрдом топливе.

- Датчики установили благодаря спонсорам, которых организовали акиматы районов. На сегодняшний момент нам осталось установить в порядка 35 домов. Я думаю, в ближайшее время благодаря спонсорам и меценатам данную работу проведём, - сказал Асаинов.

Стоит отметить, что с начала года 31 человек отравился природным газом в Алматы, 16 из них - дети.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.