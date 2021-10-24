Большая половина жалоб в Smart Atyrau поступает насчет либо неправильной остановки для пассажиров, либо долгого ожидания очередного маршрута, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау все чаще стали жаловаться на автобусников, некоторые не берут пассажиров-школьников Скриншот с Telegram-канала - Дорогой автопарк, с 18:00 до 19:20 ждала 65 или 51 маршрут, так и не дождалась. А еще говорите, что у вас на линии до 22:00 ездят автобусы. Если не справляетсь, отдайте "Жайык парк" (стиль и орфография сохранены) свои маршруты, - пишет в телеграм-чат Smart Atyrau Айнагуль Кужаниязова. Однако в последнее время люди стали высказываться о бездушных водителях, которые игнорируют пассажиров с портфелями. - Детей не берут 65 и 51 маршруты, даже вечером! Дети остаются допоздна, в некоторых школах по 7 уроков в день, но после 19:00 ни один маршрут не поймаешь, если даже едут автобусы, они не всегда берут детей, - уверяет Лариса Турсунова. В том же телеграм-чате Smart Atyrau пообещали разобраться. Тем временем, градоначальник Кайрат Уразбаев в интервью местным СМИ к дню города отметил, что автобусов предостаточно и их можно пускать в часы пик. Может, уже начать это делать? Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА