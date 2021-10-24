Скриншот с Telegram-канала - Дорогой автопарк, с 18:00 до 19:20 ждала 65 или 51 маршрут, так и не дождалась. А еще говорите, что у вас на линии до 22:00 ездят автобусы. Если не справляетсь, отдайте "Жайык парк" (стиль и орфография сохранены) свои маршруты, - пишет в телеграм-чат Smart Atyrau Айнагуль Кужаниязова. Однако в последнее время люди стали высказываться о бездушных водителях, которые игнорируют пассажиров с портфелями. - Детей не берут 65 и 51 маршруты, даже вечером! Дети остаются допоздна, в некоторых школах по 7 уроков в день, но после 19:00 ни один маршрут не поймаешь, если даже едут автобусы, они не всегда берут детей, - уверяет Лариса Турсунова. В том же телеграм-чате Smart Atyrau пообещали разобраться. Тем временем, градоначальник Кайрат Уразбаев в интервью местным СМИ к дню города отметил, что автобусов предостаточно и их можно пускать в часы пик. Может, уже начать это делать? Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.