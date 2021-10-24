Основной деятельностью акционерного общества "Уральский завод "Зенит" является судостроение, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". зенит Сегодня, 22 октября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате завода "Зенит". Директор АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслав Валиев поздравил всех гостей и заводчан с 80-летием завода.
- За это время нами был пройдён большой пусть. Нам есть чем гордиться. Начиная с далекого 1941 года завод пережил целую эпоху. Многое поменялось и многое было пережито. Неизменным осталось отношение к людям. Завод стал второй семьей для тысячи уральцев. Он был и остаётся не только местом работы, где проходят трудовые будни, но и школой жизни. Молодежь получает бесценный опыт и поддержку старших товарищей. Благодаря такой преемственности поколений сформировались особые заводские традиции, которые все чтут и передают другим поколениям. Гордость завода - это трудовые династии. Признак стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Общий трудовой стаж некоторых заводских династий перевалило за сотню лет, - выступил Вячеслав Валиев.
Директор завода отметил, что за все годы существования "Зенитом" было сдано 34 единицы катеров и кораблей. Стоит отметить, что АО "Уральский завод "Зенит" в составе АО "НК "Казахстан Инжинеринг" входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов. Основную часть выпускаемой продукции завода составляет продукция судостроения: катера проекта 100 "Сұңқар", проекта 0200 "Бүркіт", проекта FC-19, проекта 0210 "Айбар" и корабли проекта 0300 "Барс", проекта 250 "Барс-МО". зенит зенит зенит Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА