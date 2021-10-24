- За это время нами был пройдён большой пусть. Нам есть чем гордиться. Начиная с далекого 1941 года завод пережил целую эпоху. Многое поменялось и многое было пережито. Неизменным осталось отношение к людям. Завод стал второй семьей для тысячи уральцев. Он был и остаётся не только местом работы, где проходят трудовые будни, но и школой жизни. Молодежь получает бесценный опыт и поддержку старших товарищей. Благодаря такой преемственности поколений сформировались особые заводские традиции, которые все чтут и передают другим поколениям. Гордость завода - это трудовые династии. Признак стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Общий трудовой стаж некоторых заводских династий перевалило за сотню лет, - выступил Вячеслав Валиев.Директор завода отметил, что за все годы существования "Зенитом" было сдано 34 единицы катеров и кораблей. Стоит отметить, что АО "Уральский завод "Зенит" в составе АО "НК "Казахстан Инжинеринг" входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов. Основную часть выпускаемой продукции завода составляет продукция судостроения: катера проекта 100 "Сұңқар", проекта 0200 "Бүркіт", проекта FC-19, проекта 0210 "Айбар" и корабли проекта 0300 "Барс", проекта 250 "Барс-МО". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
