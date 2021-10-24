Давнюю мечту жительницы Уральска воплотил в реальность "человек в маске", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетной матери-одиночке подарили дом в Уральске Скриншот с видео "Человек в маске" оказывает безвозмездную помощь нуждающимся семьям. О себе, он мало чего рассказывает. Отвечая на вопросы подписчиков, он говорит, что желание помогать людям пришло к нему не так давно. - Я был в поиске себя и искал свое предназначение в этой жизни. И как-то ночью я задал себе вопрос: "Чем бы я занимался, если бы я был богатым и обеспеченным?" И я вспомнил, что мне с детства нравилось помогать людям", — написал "человек в маске". "Человек в маске" отыскал женщину и пришел к ней. Тогда она ему рассказала, что не имеет собственного жилья, а ее старшая дочь серьезно больна, у нее рак. Видео было опубликовано на странице chelovekvmaskee в Instagram и облетело весь Казахстан. - Было много желающих помочь этой семье. Из собранных нами средств мы немедленно приступили к поиску дома. Старались заселить ее не в пустой дом, а с комфортными условиями для проживания. Дома, которые мы присмотрели стоили очень больших денег. У нас возникли большие трудности. Но спустя пять дней, нам удалось найти дом на ту сумму, которую собрали, - рассказал в видеоролике chelovekvmaskee. Женщина не могла сдержать слез. Она благодарила chelovekvmaskee. - Я никогда не думала, что у меня будет такой дом. Очень сильно рада. Желаю вам, чтобы у вас не было таких трудностей и тяжелой судьбы как у меня. Спасибо вам огромное, - плача произнесла словам благодарности многодетная мать из Уральска.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.