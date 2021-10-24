25 октября синоптики прогнозируют дождливую погоду. Погода на 24 апреля
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +5..+7, ночью похолодает до +3..+5.
  • В Атырау также синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днём ожидается +12..+14 градусов, ночью +5..+7 градусов.
  • В Актобе ожидается дождь. Днём воздух прогреется до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов.
