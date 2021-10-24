- Недавно аким Бурлинского района Миржан Сатканов по вопросу стабилизации цен встречался с руководителями крупных супермаркетов города, в том числе и руководством «Байтерек» и «Алтындар». Было решено, что для удобства населения «Час пик» сделать дополнительно еще в период с 17:00 до 20:00 часов, - сообщил руководитель районного отдела предпринимательства.

Как рассказал руководитель отдела предпринимательства Бурлинского района Азамат Халелов, акция «Час пик» проводится с весны. В таких супермаркетах, как «Байтерек» и «Алтындар» сахар, мука, подсолнечное масло, молоко, яйца, макаронные изделия и другие социально значимые товары с 8:00 до 11:00 часов отпускаются по себестоимости или же не превышают наценки в 5%.Он также отметил, что ТОО «Аксай-Маркет» (сеть магазинов «Байтерек») планирует на днях открыть социальный магазин, где цены на продукты питания не будут превышать наценки 7-8% вместо 15%. Кроме этого, в 10 микрорайоне открыт магазин «Желаев-нан», где население может приобрести три вида хлеба по цене от 85 до 150 тенге за буханку.