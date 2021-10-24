Авария произошла сегодня, 24 октября, примерно в 20:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Две "Лады" сгорели после столкновения на трассе Уральск-Атырау. Погибли два человека Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, лобовое столкновение Lada Vesta и Lada Priora произошло на 209-м километре автодороги Уральск-Атырау, в 10 километрах от поселка Аксуат Акжайыкского района. - После столкновения обе машины загорелись. В результате ДТП водитель Lada Vesta и его пассажир (30-летняя женщина) с различными травмами были госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции и ЧС, где после тушения из салона Lada Priora были извлечены тела погибших: водителя и пассажира. Тела погибших направлены на судебную медицинскую экспертизу, - пояснили в пресс-службе ведомства. Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Напомним, в марте этого года на трассе Уральск-Атырау в ДТП погибли 13 человек за четыре дня.
 
