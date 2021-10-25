В «красной» зоне остаются столица и четыре региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «жёлтой» зоне располагаются Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области, а также Алматы.

В «зелёной» зоне находятся Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Алматы находился в «красной» зоне с 26 июня. За последние сутки число заболевших увеличилось на 231 человека. Всего с начала пандемии в южной столице зарегистрировано 176 723 случая инфицирования COVID-19.

