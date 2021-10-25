Согласно обновлённой инструкции к вакцине, период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для получения прививки, передаёт РИА Новости.

Фото из архива "МГ"

Ещё в сентябре Минздрав России сообщал, что кормящим матерям «Спутник V» противопоказан, поскольку не завершились соответствующие исследования. Позже беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от неё превышает возможный риск.

24 октября стало известно, что из инструкции убрали противопоказание о периоде грудного вскармливания.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», — говорится в документе.

В Казахстане же для кормящих женщин одобрен лишь Pfizer. Вакцинировать им желающих среди этого контингента планируют уже в ближайшие несколько недель.

