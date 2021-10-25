– Отец с сыном утонули во время рыбалки, перевернулась их самодельная лодка. На месте работали пять сотрудников ДЧС и две единицы техники, - сообщили спасатели.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Трагедия произошла 24 октября около 17:00 на окраине посёлка Жамбыл района Байтерек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что в реке Деркул утонули два человека. В 17:30 сельчане вытащили из воды трупы 56-летнего мужчины и девятилетнего мальчика.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.