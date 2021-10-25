– По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 октября около 8:00 очевидцы обнаружили на берегу Урала труп неизвестной женщины. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, поступила информация о том, что недалеко от Балыкшинского моста лежит тело неизвестного человека. Полицейские установили, что погибшей является 53-летняя женщина.