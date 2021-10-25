40 скоростемеров начали фиксировать нарушения автомобилистов с полуночи 23 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Почти десять тысяч нарушений ПДД только за выходные зафиксировали новые камеры в Уральске Фото из архива "МГ" В Уральске установлены 40 стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS". С 19 октября они работали в тестовом режиме, а уже с полуночи 23 октября в штатном режиме. Как стало известно, на утро 25 октября новые системы зафиксировали почти 10 тысяч нарушений водителей.
- С полуночи 23 октября до утра 25 октября камеры зафиксировали 9 929 нарушений ПДД. Департамент полиции просит всех автомобилистов и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, - сказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин.
О сумме штрафов в полиции не сообщили. Однако даже по грубым подсчётам уральцы за два выходных дня нарушили ПДД на сумму около 200 млн тенге. Стоит отметить, что у нарушителей есть возможность оплатить штраф со скидкой в 50% в течение семи дней и постараться больше не нарушать.