Конфликт школьников в ЗКО: родителей двух учеников оштрафовали за слова детей
Девятиклассники "высказали слова, задевающие честь и достоинство других детей", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 октября родители учеников школы Достык района Байтерек пожаловались, что их детей избивают старшеклассники. Мамы и папы утверждали, что ученики старших классов систематически бьют их детей, нанося при этом невидимые травмы. Школьники стали замкнутыми, боятся выходить на улицу и живут в страхе, что их убьют.
Как позже сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 20 октября в Приуральный отдел полиции обратились родители учеников 8, 9 и 10 классов Достыкской СОШ.
– Они сообщили, что между их детьми учениками 8, 9, 10 классов с русским языком обучения и учениками 9 и 11 классов с казахским языком обучения вышеуказанной школы произошёл конфликт. На месте разбирались сотрудники полиции, которые установили факт имеющегося разногласия между детьми. Однако межнациональный конфликт не усматривается ввиду того, что среди обеих сторон конфликта присутствуют дети как русской, так и казахской национальности. Основной причиной конфликта послужило требование учеников старших классов соблюдать дисциплину в стенах школы, с уважением относится к преподавательскому составу, - рассказали в полиции.
Директор Достыкской СОШ Светлана Голубева пояснила - конфликт между учениками 10 и 11 классов возник из-за того, что "некоторым детям не понравилось, как с ними поздоровались". 16 октября они решили выяснить отношения и 28 подростков собрались на берегу реки.
– 18 октября мы провели собрание с родителями, 19 октября инспектор по делам несовершеннолетних Нургуль Биссалиева провела собрание с родителями учеников, самими школьниками, с классными руководителями и со школьными психологами. По итогам встречи дети попросили друг у друга прощения, а родители написали заявление в полицию. 20 октября состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Родители школьников тогда рассказали, что пожаловались только ради безопасности детей, однако заявили, что в социальных сетях никакую информация не распространяли. По итогам встречи, родители двоих девятиклассников были оштрафованы за то, что их дети высказали слова, задевающие честь и достоинство других детей, - сообщила Светлана Голубева.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!