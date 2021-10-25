- В настоящее время в связи с тем, что видеоматериал ограничен в длительности и нет привязки к конкретной местности, место совершения данного преступления устанавливается. Пока результаты поиска предварительно показали, что это было совершено не в Павлодарской области (видео было опубликовано в паблике Павлодара - прим. автора), - сказал Тусупов.>Ужасающие кадры опубликовали паблики 18 июля. Живодёры привязали собаку к дереву, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Видео длится целую минуту, показывая ужасные муки животного. В конце ролика собака перестаёт скулить и погибает. Так как видео размещено в павлодарских пабликах, дело завело управление полиции Павлодара. Случай потряс большинство казахстанцев, звёзды и блогеры объявили денежное вознаграждение за информацию о подозреваемых. Однако, как стало известно, дело не сдвинулось с мёртвой точки. Живодёры, к несчастью, имеют шансы остаться безнаказанными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
