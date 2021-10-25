В результате ДТП также пострадала пассажир, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: taldykorganec.insta/Instagram

Авария произошла поздним вечером 24 октября. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулём Toyota был 24-летний мужчина.

- Двигаясь в восточном направлении по улице Конаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на электрический столб. В результате ДТП водитель скончался в машине скорой помощи, не доезжая до больницы. В дорожной аварии также пострадала 22-летняя пассажирка, - сообщили в ведомстве.

Девушку госпитализировали в больницу.

По факту ДТП начали досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

