Авария произошла поздним вечером 24 октября.
Авария произошла поздним вечером 24 октября. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулём Toyota был 24-летний мужчина.
- Двигаясь в восточном направлении по улице Конаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на электрический столб. В результате ДТП водитель скончался в машине скорой помощи, не доезжая до больницы. В дорожной аварии также пострадала 22-летняя пассажирка, - сообщили в ведомстве.
Девушку госпитализировали в больницу.
По факту ДТП начали досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.