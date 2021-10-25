– В противном случае они угрожали физическим насилием. Девятого октября по данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство". В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные сведения об их причастности к преступлению, а также стали известны и другие эпизоды преступной деятельности задержанных. 22 октября в Уральске сотрудники полиции совместно с сотрудниками ДКНБ РК по ЗКО подозреваемые задержаны при получении денег от потерпевшего. Они находятся в изоляторе временного содержания, - рассказал Ернар Естаулетов.

Скриншот с видео Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по раскрытию грабежей и разработке преступных групп департамента полиции ЗКО Ернар Естаулетов, поступила оперативная информация о том, что двое жителей Уральска 41 и 35 лет с августа вымогали два миллиона тенге у другого горожанина.Иные подробности этого дела полицейские сообщать отказались, сославшись на статью 201 УПК РК, но уточнили, что потерпевший не является предпринимателем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.