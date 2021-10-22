– По данному объекту директор строительной фирмы выписал доверенность на имя снабженца на подписание всех документов по данному объекту. В этой связи снабженец подписал акты приёмки выполненных работ, а так же акты подписали представители авторского и технического надзоров. 19 июня и 28 августа прошлого года проведено совещание, по итогам которого было принято решение об изменении в ПСД путём составления локальной сметы на дополнительные работы, которые не отражены в ПСД. Районный отдел образования разрешил внести эти изменения подрядной организации, но согласно закону, заказчик должен был сам это сделать. Подрядчику было выгодно завысить цены, чтобы положить в карман бюджетные деньги. Таким образом они закупили видеокамеры по цене 10 тысяч тенге, а в смете указали 110-120 тысяч тенге. Мы провели расследование и установили, что камеры закупил и установил житель этого же села за три миллиона тенге, - рассказал Талгат Нуржанов.

– Когда я устроился работать в отдел образования, ремонтные работы уже велись, укладывали брусчатку. Я увидел много недочетов со стороны строителей и потребовал немедленно их устранить. Я не строитель, я педагог, многих вопросов не понимаю. Камеры видеонаблюдения ранее были установлены в других школах, я сравнил цены, там была указана стоимость в 3-3,5 миллиона тенге, а в этой школе (СОШ имени М.Маметовой - прим. автора) - девять миллионов тенге, я заподозрил неладное. В тот день до 22:00 сидел на работе и изучал, посмотрел цены на камеры и увидел, что действительно есть дорогие камеры и подумал, что так и должно быть, наверное нам решили установить качественные камеры и поверил им. Во время следствия отказался от дачи показания, так как у меня начались проблемы с сердцем и таким образом я решил поберечь своё здоровье и воспользовался своим правом, - оправдался Нуркен Сабиров.

– У вас есть интернет, есть марки камер, вы могли поискать в сети эту технику и вам выдали бы примерную их стоимость. Вы же грамотный человек, не должны были подписывать документы. Если вы пришли на должность руководителя, то должны были быть готовым к такой ответственности, вас же никто не заставлял. Но вы не осуществили должный контроль. Вся эта ситуация возникла из-за того, что вы доверили подрядчику составление локальной сметы. Неважно, когда вы начали работу на должности руководителя, это не освобождает вас от ответственности, - сказал Турсынбаев.

Нуркен Сабиров Как рассказал следователь антикоррупционной службы по ЗКО Талгат Нуржанов, в области было начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Бокейординского района Нуркена Сабирова, подрядной организации "Энергия" и других лиц по факту хищения бюджетных средств во время проведения капитального ремонта средней школы имени М.Маметовой в селе Сайхин. 19 мая 2020 года между заказчиком (районный отдел образования - прим. автора) и строительной компанией "Энергия" заключён договор по ремонту школы и дополнительное соглашение, где общая сумма составила 258 миллионов тенге.Ущерб государству составил 10 миллионов тенге. Нуркен Сабиров не участвовал в этом процессе, но и не контролировал его, во время следствия чиновник отказался давать показания. Сам Нуркен Сагиров заявил, что начал работу в отделе образования в октябре 2020 года, а в это время как раз заканчивался капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой, хотя является непосредственным заказчиком услуги.Председатель совета по этике Галым Турсынбаев подчеркнул, что со стороны Нуркена Сабирова действительно было упущение, и он должен был более тщательно проверять работу по капитальному ремонту.По итогам совета по этике было решено направить в управление образования ЗКО рекомендацию о наложении дисциплинарного взыскания в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".