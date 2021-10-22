- ул. Жамбыла напротив д.229 (ограничение 60 км/ч);
- «М-32» 260км, 3-дачная, (ограничение 60 км/ч);
- «М-32» 258км, (ограничение 60 км/ч);
- ул. С.Датова, св. опора№116, (ограничение 60 км/ч);
- ул. Курмангалиева напротив детского сада №43 и №41 (ул. Курмангалиева 3/2 и 5/3 ) (ограничение 60 км/ч);
- ул. Курмангалиева между ул. Чуйкова и ул. Панфилова, св. опора №15, (ограничение 60 км/ч)
- Окружное шоссе АЗС "Нефтек" (ограничение 80 км/ч);
- ул. Молодежная напротив д.№1/1, св. опора №59, (ограничение 60 км/ч);
- ул. Черекаева, 32 , (ограничение 60 км/ч);
- ул. Махамбет - Исатая, 84 (ограничение 40 км/ч);
- ул. С.Датова, мкр. Строитель, (ограничение 60 км/ч);
- ул. С.Датова напротив авторынка "Байтерек", (ограничение 60 км/ч);
- А/д «Уральск-Желаево» «4-й мкр.», световая опора № 3 (ограничение 40 км/ч);
- А/д «Уральск-Желаево», св. опора №18 (ограничение60 км/ч);
- А/д «Уральск-Желаево», свет. Опора № 36 (ограничение 60 км/ч);
- А/д «Уральск-Желаево» напротив АЗС "ВенОйл" (ограничение 60 км/ч);
- А/д «Уральск-Желаево свет. опора № 132 (ограничение 60 км/ч);
- А/д «Уральск-Каменка-гр.РФ», свет опора №87 (ограничение 60 км/ч);
- А/д «Уральск-Каменка-гр.РФ», свет. опора №72 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Жангир хана, св. опора №54 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Пугачева, св. опора №10 (ограничение 60 км/ч);
- ул.Махамбета-Исатая, напротив д. №50 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Белая казарма, напротив д.№1 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Белая Казарма, напротив д.№4 (ограничение 40 км/ч);
- ул. Шолохова, АЗС «Бином», (ограничение 60 км/ч);
- ул. Шолохова, напротив ТД «Парасат» ул. Есенжанова 42/4 (ограничение 60 км/ч);
- пр. Абулхаир-хана, св. опора № 68 (ограничение 60 км/ч);
- пр. Абулхаир-хана, св. опора №87 (ограничение 40 км/ч);
- пр. Абулхаир-хана, 2/1 св. опора №19 (ограничение 40 км/ч);
- пр. Н.Назарбаева, 197 (ограничение 40 км/ч);
- пр. Абая, 246/6. (ограничение 60 км/ч.);
- пр. Абая, 198. (ограничение 60 км/ч.);
- пр. Н. Назарбаева 215/1 (ограничение 60 км/ч.);
- путепровод "Омега" (ограничение 60 км/ч);
- ул. Тайманова напротив ресторана «Махаббат» д. 242 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Гагарина, 1 (ограничение 60 км/ч).
- ул. Жангир-хана напротив д.25 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Жангир-хана напротив д.50 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Жангир-хана, св. опора №127 (ограничение 60 км/ч);
- ул. Брусиловского напротив дома 26 (ограничение 60 км/ч);
