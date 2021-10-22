Несчастный случай произошёл 20 октября в микрорайоне Нурсая, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мошенники собирали деньги на похороны девочки выпавшей из окна в Атырау Скриншот предоставлен департаментом полиции Атырауской области Полицейские Атырау призывают не доверять мошенникам, которые открыли сбор средств на похороны девочки, выпавшей из окна.
- 21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя женщина с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Ведется розыск подозреваемого, - пояснили в пресс-службе ведомства.
