Потерпевшая сама пригласила пару к себе домой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, о пострадавшей им сообщили в больнице. 32-летнюю нетрезвую женщину с ножевыми ранениями госпитализировали в клиническую больницу мегаполиса.

- В арендуемом доме происходило пьяное застолье. Оперуполномоченные установили, что потерпевшая, отдыхая в кафе, привела оттуда домой незнакомую пару, вместе с которыми продолжала употреблять спиртное. Сыщики предположили, что ранения мог причинить кто-то из них, - рассказали в ведомстве.

Позже стражи порядки нашли и подозреваемую. Женщина призналась, что во время затянувшейся пьянки потерпевшая стала приставать к её сожителю и вела себя развратно, поэтому она в порыве ревности ударила её в грудь восемь раз кухонным ножом.

Ревнивицу водворили в изолятор временного содержания. Ей инкриминируют статью за покушение на убийство.

