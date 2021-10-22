- Те, кто получил векторную вакцину это "Спутник-V", могут спустя 9 месяцев пройти ревакцинацию инактивированной вакциной - такими как Vero Cell и QazVac. Те, кто вакцинировался инактивированной вакциной (Vero Cell, QazVac, Hayat-Vax), они через 6 месяцев могут ревакцинироваться "Спутник-V". Также не запрещается ревакцинироваться и инактивированными вакцинами. Те, кто получили полный курс вакцинации и, к сожалению, заболел, им разрешается ревакцинироваться после полного выздоровления, через три месяца. В целом всё это носит рекомендательный характер. Не запрещается после векторной вакцины "Спутник-V" провести ревакцинацию опять такой же вакциной. Прямого запрета нет. Ревакцинация будет однократная, - рассказал Арман Калибеков.13 октября министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. 11 октября ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
