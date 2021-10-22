Исполняющий обязанности главы облздрава заверил жителей, что на сегодняшний день вакцин в области достаточно. Жителям Атырау пришедшим на вакцинацию COVID-19 дарят подарки Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителей ЗКО интересует вопрос, когда можно пройти ревакцинацию. Они считают, что получив вакцину 6-7 месяцев назад, количество антител в крови снижено и они теперь снова опасаются заразиться COVID-19. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков ответил на этот вопрос в ходе брифинга.
- Те, кто получил векторную вакцину это "Спутник-V", могут спустя 9 месяцев пройти ревакцинацию инактивированной вакциной - такими как Vero Cell и QazVac. Те, кто вакцинировался инактивированной вакциной (Vero Cell, QazVac, Hayat-Vax), они через 6 месяцев могут ревакцинироваться "Спутник-V". Также не запрещается ревакцинироваться и инактивированными вакцинами. Те, кто получили полный курс вакцинации и, к сожалению, заболел, им разрешается ревакцинироваться после полного выздоровления, через три месяца. В целом всё это носит рекомендательный характер. Не запрещается после векторной вакцины "Спутник-V" провести ревакцинацию опять такой же вакциной. Прямого запрета нет. Ревакцинация будет однократная, - рассказал Арман Калибеков.
13 октября министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. 11 октября ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm.