— Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова, — сказал в свое оправдание чиновник.

Бисенгали Хайруллин Сегодня, 22 октября, в областном маслихате состоялось заседание совета по этике. Одной из рассматриваемых тем стал случай, произошедший в прямом эфире во время видеоконференции. По словам главного специалиста департамента агентства по делам госслужбы ЗКО Самата Искалиева, 16 августа заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллин во время собрания в режиме онлайн использовал ненормативную лексику. В видеоконференции участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а так же представители частных организаций. Сам чиновник признал, что произносил слова «Бесит уже, на», но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции. Бисенгали Хайруллин заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенёс операцию на сердце и был на больничном.Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз. — За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после своей речи. Мы не знаем, кому были адресованы эти слова. Вы сказали «Бесит уже, на», хорошо хоть до конца не стали произносить. Мне интересно, как вы разговариваете, когда не идёт фиксация. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести, — возмутился Галым Турсынбаев. По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде «строгого выговора», а при повторном нарушении чиновник и вовсе может лишиться должности.