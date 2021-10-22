— Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова, — сказал в свое оправдание чиновник.Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз. — За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после своей речи. Мы не знаем, кому были адресованы эти слова. Вы сказали «Бесит уже, на», хорошо хоть до конца не стали произносить. Мне интересно, как вы разговариваете, когда не идёт фиксация. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести, — возмутился Галым Турсынбаев. По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде «строгого выговора», а при повторном нарушении чиновник и вовсе может лишиться должности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
