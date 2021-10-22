Штраф за непривитых сотрудников составит для малого бизнеса 670 тысяч тенге, для крупного - 4,6 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 октября в областном акимате прошло очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что 17 октября в силу вступил новый нормативно-правовой акт и теперь мониторинговые группы имеют право проверять предприятия на предмет вакцинации в будние дни с 10:00 до 17:00. Сегодня, 22 октября, в ходе брифинга заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, какие предприятия будут проверены в области на наличие сотрудников, не имеющих паспорта вакцинации.
- Мониторинговые группы по проверке вакцинированных сотрудников будут охватывать объекты, где уровень вакцинации работников ниже 60%. Если есть предприятия, в которых вакцинировано более 60%, их проверять не будут. Данные мониторинга будут регистрироваться на сайте . Члены мониторинговой группы совместно с работодателем будут выяснять причины, по которым люди не прошли вакцинацию, и если не будет никаких подтверждающих документов, как медотвод или ПЦР-справка, то эти списки будут переданы в органы санитарно-эпидемиологического контроля. Уже после этого будет выдано постановление с требованием в кратчайшие сроки провакцинироватся. И если предупреждение не исполнят, будут применены штрафные санкции, - заверил Нурлыбек Мустаев.
Шестого сентября вступило в силу постановление главного санитарного врача Казахстана о невакцинированных сотрудниках ряда предприятий. Согласно документу, ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Исключение составляют имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие КВИ в течение последних трёх месяцев. Также введено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников сферы услуг. При этом алгоритма для проверок вакцинации сотрудников на рабочем месте ещё не было.