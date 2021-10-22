С восьми утра до полудня в «102» поступило 57 сообщений о ДТП, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Дождь, перешедший в снег начался в Алматы в ночь на 22 октября. Непогода вызвала аварийную обстановку на дорогах мегаполиса.

- Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города, – сказал заместитель начальника управления административной полиции Алматы Болатбек Баятанов.

Согласно прогнозам синоптиков, выпадение осадков продолжится до ночи.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.