Маршруты автобусов №33 и №5 не могут продлить, пока не расширят для этого дорогу в микрорайоне Жулдыз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родителям младшеклассников пообещали решить проблему с подвозом детей в Уральске Третьего сентября в акимат Уральска пришли родители учеников СОШ №37. Они живут в микрорайоне Жулдыз. По словам собравшихся, ещё в прошлом году для них был организован подвоз детей в школу. Однако в этом году подвоз отменили и путь до школы занимает у детей не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5, также занимает очень много времени, и они не доезжают до школы. Родители потребовали продлить маршруты городских автобусов или организовать школьный подвоз. Тогда в пресс-службе акимата Уральска сообщили, что вопрос будет решен. Маршруты автобус №5 будет продлен, а маршрут №33 перестроен, он будет объезжать микрорайон Жулдыз. Таким образом ученики смогут добираться до школы на городских автобусах. По новым маршрутам автобусы планировали пустить с начала октября. Однако, этого не произошло. В акимате заверили, что маршрут будет продлен с середины октября, так как ведутся работы по расширению дороги. Но и к этому времени дорогу сделать не успели. Сегодня, 22 октября, в пресс-службе акимата Уральска пообещали закончить ремонт дороги до конца октября. Между тем взволнованные родители говорят, что в слякоть и дождь добираться до школы стало еще проблематичней.