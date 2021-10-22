- В целях стабилизации цен и предварительного определения мест на сельскохозяйственной ярмарке участникам сельскохозяйственной ярмарки необходимо заранее обратиться в отдел и зарегистрироваться. Для регистрации необходимо обратиться по адресу: проспект Н. Назарбаева, №182/1, кабинет 405. Или позвонить по номерам телефона: 8 (7112) 50-09-77, 8 771 995 69 95.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска анонсировали ярмарку. Она пройдёт 23 октября по улице Ихсанова и 24 октября возле ТД "Жангир хан" по улице Жангирхана, 52БВсех участников просят строго соблюдать санитарные требования.