Инцидент произошёл утром 22 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Фото: kris_p_almata/Instagram
Фотографии с места необычного ДТП появились в социальных сетях. На кадрах видно, что на рулёжной дорожке столкнулись легковой автомобиль с малогабаритным самолётом (частные пассажирские перевозки).
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
- В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, - говорится в сообщении.
Позже блогер и аналитик Денис Кривошеев опубликовал фотографии с места ЧП. Судя по ним, столкнулись самолёт Bombardier CRJ-200 и Reno.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Издание Sports.ru сообщило, что на борту находились футболисты и тренерский штаб алматинского футбольного клуба «Кайрат». Они возвращались из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против «Карабаха».
