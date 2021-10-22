Инцидент произошёл утром 22 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фотографии с места необычного ДТП появились в социальных сетях. На кадрах видно, что на рулёжной дорожке столкнулись легковой автомобиль с малогабаритным самолётом (частные пассажирские перевозки).

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

- В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, - говорится в сообщении.

Bombardier CRJ-200 и Reno.

Позже блогер и аналитик Денис Кривошеев опубликовал фотографии с места ЧП. Судя по ним, столкнулись самолёт

Издание Sports.ru сообщило, что на борту находились футболисты и тренерский штаб алматинского футбольного клуба «Кайрат». Они возвращались из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против «Карабаха».

