Наибольшее количество случаев жестокого обращения с животными зарегистрировано в Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Более 900 бродячих собак уничтожили по заявлению жителей Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики Ranking подсчитали, что за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 50 правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.

Также с начала года зарегистрировали четыре случая применения насилия в отношении государственных инспекторов по охране животного мира - инспекторов и егерей.

В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано:

  • в Алматинской области — 12 случаев (годовой рост — в два раза);
  • в Нур-Султане (шесть случаев, рост — в три раза за год);
  • в Шымкенте (шесть случаев, рост — в шесть раз).

Правонарушения, связанные с незаконной охоты, чаще всего регистрировались:

  • в Алматинской области: 14 случаев — на 16,7% больше, чем годом ранее;
  • в Кызылординской области (10 случаев, рост в 2 раза);
  • в Северо-Казахстанской области (9 случаев, минус 35,7% за год).

В проекте нового закона «Об ответственном обращении с животными» предусмотрена административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

