Наибольшее количество случаев жестокого обращения с животными зарегистрировано в Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аналитики Ranking подсчитали, что за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 50 правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.
Также с начала года зарегистрировали четыре случая применения насилия в отношении государственных инспекторов по охране животного мира - инспекторов и егерей.
В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано:
- в Алматинской области — 12 случаев (годовой рост — в два раза);
- в Нур-Султане (шесть случаев, рост — в три раза за год);
- в Шымкенте (шесть случаев, рост — в шесть раз).
Правонарушения, связанные с незаконной охоты, чаще всего регистрировались:
- в Алматинской области: 14 случаев — на 16,7% больше, чем годом ранее;
- в Кызылординской области (10 случаев, рост в 2 раза);
- в Северо-Казахстанской области (9 случаев, минус 35,7% за год).
В проекте нового закона «Об ответственном обращении с животными» предусмотрена административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.