Наибольшее количество случаев жестокого обращения с животными зарегистрировано в Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аналитики Ranking подсчитали, что за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 50 правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.

Также с начала года зарегистрировали четыре случая применения насилия в отношении государственных инспекторов по охране животного мира - инспекторов и егерей.

В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано:

в Алматинской области — 12 случаев (годовой рост — в два раза);

в Нур-Султане (шесть случаев, рост — в три раза за год);

в Шымкенте (шесть случаев, рост — в шесть раз).

Правонарушения, связанные с незаконной охоты, чаще всего регистрировались:

в Алматинской области: 14 случаев — на 16,7% больше, чем годом ранее;

в Кызылординской области (10 случаев, рост в 2 раза);

в Северо-Казахстанской области (9 случаев, минус 35,7% за год).

В проекте нового закона «Об ответственном обращении с животными» предусмотрена административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

