В «красной» зоне остаются два мегаполиса и четыре области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 октября, в «красной» зоне остались Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «жёлтой» зоне находятся Атырауская, Карагандинская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне располагаются Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.

Стоит отметить, что ещё вчера, 21 октября, Алматинская области перешла из «жёлтой» в «красную» зону. И уже спустя сутки они оказалась в «зелёной» зоне. С начала пандемии в регионе зарегистрированы 54 387 случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных за сутки выросло на 89 человек.

