Фото с сайта pexels.comТут необходимо создать полное спокойствие и умиротворение. Погасить свет, лечь в теплую постель. Затем найдите какой-либо небольшой предмет, расположенный перед глазами и сфокусируйте взгляд на нем. Отличным вариантом послужит рисунок на обоях. Важно просто его разглядывать и ни о чем не думать. Спустя пять минут просмотра, ваши веки станут тяжелеть и вам захочется непременно уснуть. Если вы даже будете сопротивляться, все же через две минуты, вы отправитесь в сон.В этом случае, также важна обстановка в спальне. Уют, тишина, и «золотое» правило, стараться ни о чем не думать. Отгоняйте любые мысли, какие бы вас проблемы не настигли. Необходимо сконцентрировать и очень глубоко и равномерно дышать. Спустя пару минут, вас будет клонить ко сну. Можно назвать такой способ медитацией, который действует на организм лучше снотворного.С таким способом быстрого засыпания справятся даже новички. Закройте глаза и ждите, пока в темноте не начнут возникать какие-либо образы. Не думая, погружайтесь в эти образы, наблюдайте за каждым из них. И сон наступит в течение пяти минут.