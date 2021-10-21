Самая распространенная причина – это плесень, которая появляется из-за избыточного количества пены моющих средств. Техника не может полностью смыть её, если вы насыпали слишком много порошка. Остатки пены оседают на дверце и в барабане, к ним прилипают пыль и грязь, и спустя некоторое время на ней зарождаются бактерии и грибки. Ещё одной причиной неприятного запаха можно назвать засор в сливном шланге или канализационной трубе. Грязная вода не стекает должным образом и остаётся в стиральной машине, что приводит к тухлому запаху.Минимум раз в месяц нужно проводить. Другими словами включить технику на максимальную температуру и включить стирку без белья и порошка. При высокой температуре воды плесень и грибки погибают. Но если случай совсем уж запущенный, то можно добавить в отсек для порошка раствор из ¼ стаканаи такого же количества пищевой, а в барабан залить стакан столового уксуса.так же отличный способ борьбы со зловоньем. Просто насыпаем в барабан 200 граммов гранулированной кислоты, включаем стирки при максимальной температуре, а следом режим «Полоскание». Так же можете воспользоваться простым. 50 мл средства вливаем в отсек для порошка и включите режим стирки 90 градусов. При этом не забывайте время от времени протирать резиновую манжету, чистить лоток для моющих средств, чистить фильтр сливного насоса и проверять сливной шланг на предмет засора. И помните, барабан необходимо содержать в чистоте и сухости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.