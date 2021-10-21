В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью - дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +1..+3. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +14..+16 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.

В Актобе - дождь, ночью - снег. Днём воздух прогреется до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Погоду большей части страны будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки и усиление ветра. На большей части Казахстана ожидается туман, на юго-западе – пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны – гололед, низовая метель.