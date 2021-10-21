В Уральске раздался звук, похожий на взрыв: полицейские попросили жителей сохранять спокойствие
Характерные взрыву звуки были слышны не только в городе, но и в пригородных сёлах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
21 октября в 15:30 жители Уральска и пригорода ужаснулись от страшного грохота. Характерные взрыву звуки (предположительно было два сильнейших хлопка) слышали жители всех частей города, а также посёлков Деркул, Мичурино, Асан, Покатиловка и даже Дарьинское района Байтерек (а это в 20 километрах от областного центра). В северо-восточной части города на машинах сработала сигнализация.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что сообщение о «звуковом хлопке» или подобных происшествиях им не поступало.
- В настоящий момент проводится мониторинг социальных сетей, где публикуются различного рода предположения по данному факту. Департамент полиции просит жителей и гостей города соблюдать спокойствие и воздержаться от распространения непроверенной информации, - отметили в ведомстве.
В ДЧС ЗКО отметили, что 21 октября, на телефонные линии «112» и «101» сообщения о взрывах и чрезвычайных происшествиях по области также не поступало.
- Аварийно-спасательные подразделения департамента в течение дня выезжали по тревоге два раза: 1 - пожар, 1-АСР (помощь полиции). Отработан взаимообмен по оперативной обстановке с ГУ МЧС РФ Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Происшествий и взрывов трансграничного характера не зарегистрировано, - пояснили в ДЧС ЗКО.
