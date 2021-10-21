Главный санитарный врач Алматы рассказал о новых симптомах, с которыми сталкиваются заболевшие коровирусом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Жандарбек Бекшин призвал с полной серьёзностью относится к дельта-варианту.

- Если в начале превалировал диарейный синдром, то сейчас превалирует нейротоксический синдром. Это ухудшение памяти, также при поступлении случается, когда люди теряют сознание. При нейротоксическом синдроме в первую очередь поражается головной мозг. Даже переболев, человека преследует постковидный синдром, - предупредил главный санврач города.

По словам Бекшина, заболеваемость коронавирусом продолжает стабилизироваться в динамике снижения заражений. При сохранении существующего темпа, на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки.

