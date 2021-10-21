– Оглашение приговора по делу получения и дачи взятки сотрудниками управления специализированной службы охраны Атырауской области прошло не совсем стандартно. В нем, кроме родственников и представителей СМИ, принял участие бывший коллектив подсудимых, - сообщили в антикоррупционной службе по Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 октября в городском суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления специализированной службы охраны Атырауской области Жомартова. Он признан виновным в неоднократном получении взяток от подчиненных и приговорён к семи годам лишения свободы.На брифинге по итогам девяти месяцев работы Антикоррупционной службы в текущем году было отмечено, что правоохранительные органы возглавляют ТОП-3 коррупционных сфер деятельности. Всего с начала года среди полицейских зарегистрировано 18 случаев коррупционных правонарушений. Приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют право подать апелляционную жалобу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.