– Работаю в шиномонтажке в районе Шолохова. Был сильный взрыв, здание ходуном ходило. Через некоторое время второй. Мы выбежали на улицу, думали, где-то поблизости или заправка взорвалась или автомобиль. Реально взрыв был сильным. Но на улице нет ни огня, ни дыма. Что вообще это было? – вопрошает уралец Алексей.

Сегодня, 21 октября, в 15:30 весь Уральск и пригород ужаснулись от страшного грохота. Характерные взрыву звуки (предположительно было два сильнейших хлопка) слышали жители всех частей города, а также посёлков Деркул, Мичурино, Асан, Покатиловка и даже Дарьинского района Байтерек (а это в 20 километрах от областного центра). В северо-восточной части города на машинах сработала сигнализация. В редакцию тут же стали поступать звонки от встревоженных людей.– У нас в районе "Детсада" чуть двери и окна не выбило, - говорит житель города Рустам. – Работаю на рынке "Мерей", так у меня весь товар с полки попадал, - делится Искандер. Между тем ни в департаменте полиции, ни в ДЧС информацию о взрыве не подтвердили. Более того, в ведомствах на вопросы уральцев ответили, что и сами слышали громкий звук, однако никакой информации о взрывах или других происшествиях к ним не поступало. Уральцы стали пересылать друг другу сообщения с предположениями о происхождении звуков. - Говорят с "Сокола" вся техника выехала с солдатами, - пишут встревоженные горожане. Впрочем, и в войсковой части 5517 сообщили, что у них всё "тихо". - Сегодня мы никаких учений не проводили. и каких-либо происшествий у нас не было, - сообщил дежурный. К слову, видеокамера записала тот самый звук. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.