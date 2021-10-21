- 22-летний мужчина получил серьёзные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребёр, открытый перелом нижней трети левого бедра. Травматический шок. В 21:18 был доставлен в многопрофильную больницу Уральска. В 21:50 произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности. Были проведены реанимационные мероприятия, но к сожалению, пациент скончался, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- Случилось это на Январцевском посту прямо возле будки. Там было освещение. Возможно, не сработали тормоза у большегруза, - пояснил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что в районе посёлка Январцево района Байтерек в 20:30 был совершен наезд на пешехода.Аким Январцевского сельского округа Аблай Жумагалиев подтвердил трагический случай и отметил, что в произошедшем будет разбираться следствие.Между тем в войсковой части 2029 Погранслужбы КНБ РК информацию подтвердили, но подробности разглашать не стали.