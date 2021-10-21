– Спустя некоторое время потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество", ведётся досудебное расследование, - подчеркнули в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 18 октября с заявлением обратились трое местных жителей в возрасте 22, 27 и 35 лет. Им 37-летний гражданин пообещал помочь поступить в вуз на бесплатной основе. Мошенник взял за это разные суммы - 600, 292 и 350 тысяч тенге. Однако до сегодняшнего дня ни обещанного обучения, ни денег потерпевшие не получили.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.