Инцидент произошёл в Наурызбайском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео появилось в социальной сети.

На кадрах видно, как женщина выходит из здания вместе с малышом, бросает его на землю и уходит. Ставший свидетелем инцидента мужчина подходит к ребёнку и поднимает его. Увидев это, женщина подбегает, но очевидец не отдаёт ей малыша, она начинает его тянуть, в итоге мужчина сдаётся.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управление Наурызбайского района проводит проверку.

- По результатам будут установлены обстоятельства и приняты меры в соответствии с законодательством РК, - говорится в сообщении.

Остаётся неясно, является ли женщина матерью ребёнка или нет. Судя по тому, что малыш уверено уходит, ему больше года, но на вид нет и двух лет. Также непонятно, кем является мужчина, который поднял ребёнка.

