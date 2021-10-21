Президент предложил «вписываться в реальность» нахождения молодёжи в социальных сетях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay

На расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана председатель объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская предложила открыть TikTok-проект «История моего края». Идею поддержал президент Казахстана.

- Действительно, это хороший проект. Сейчас молодёжь сидит в основном в Instagram и в TikTok. Это реальность нашей жизни, и давайте вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на настроение, на культуру и на воспитание наших детей, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что дети «отвлекаются на совершенно ненужные вещи, поскольку обладают огромным количеством свободного времени».

- Родители не всегда могут уследить за их поведением за пределами школы. Преподаватели тоже не имеют такой возможности. И мы теряем наших детей. Поэтому давайте развивать массовый детский спорт. Кое-какие подвижки есть и сегодня, - отметил глава государства.

