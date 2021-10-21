Она будет доступна до конца переписи населения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В бюро национальной статистики сообщили, что жители (особенно городские) попросили возобновить возможность пройти перепись онлайн на сайте sanaq.gov.kz. Просьбу удовлетворили.

- Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до конца переписи населения, - говорится в сообщении.

Онлайн-перепись населения Казахстана изначально завершили 15 октября. Сейчас идёт подомовой обход жителей, который продлится до 30 октября.

