Стало известно, как будет проходить вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе брифинга в РСК сообщил, что ведомство получило чёткие разъяснения по применению вакцины.

- На сегодня у нас работают 137 прививочных пунктов. Во всех прививочных пунктах будет проводиться вакцинация препаратом Pfizer. Но мы знаем, что есть три группы, которые определило правительство. На первом этапе будут (прививать - прим. автора) школьники - дети от 12 до 18 лет, кормящие женщины и беременные. На сегодня у нас по Алматы разрешается проводить вакцинацию и с выездом, в том числе в школы. В Алматы у нас 174 600 детей этого возраста, 67 тысяч кормящих и 20 500 беременных. Мы имеем эти списки, но всё будет проводится с их добровольного согласия и согласия их родителей (в случае вакцинации детей - прим. автора). Списки есть, но в какие школы будем выезжать, зависит от количества желающих, - сказал главный врач города.

Ранее заместитель главы ведомства предполагала, что вакцинация будет проходить в одном пункте, так как морозильная установка, подходящая для хранения этого препарата, находится лишь в Центре крови. Однако, по словам Табынбаева, вакцина будет храниться в двух специальных морозильниках, которые приобрёл Минздрав. Их через две недели доставят в город. Оборудование обеспечивает температуру -90..-60 градусов и там вакцина будет храниться после доставки в мегаполис. Согласно инструкции, препарат можно использовать в течение 30 дней после размораживания при условии хранения +2..+8 градусов. Таким образом, в течение месяца вакцина может храниться в обычных холодильниках во всех пунктах вакцинации.