– Аманжол Алпысбаев, находясь на государственной службе, является учредителем и директором ТОО, в доверительное управление предприятие он не передавал. По закону он не может заниматься предпринимательской деятельностью. Мы направили представление, Алпысбаев не согласился с этим решением, целых четыре раза подавал в суд и четыре раза проиграл. Сейчас он подал жалобу в кассационный суд, наше представление пока не может быть исполнено, - рассказал руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.Между тем, нам не удалось получить комментарий ни у самого Аманжола Алпысбаев, ни в акимате области. В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что в данный момент Аманжол Алпысбаев находится в рабочей командировке, в городе будет лишь во вторник и только тогда он сможет прокомментировать ситуацию. Между тем согласно данным Бюро национальной статистики, ТОО "Самрук-Гидро" было зарегистрировано в 2011 году в Нур-Султане. Вид деятельности: "Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки". За 10 лет предприятие не заплатило ни тиынки в бюджет в виде налогов. Руководителем ТОО значится Ляззат Бекишева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
