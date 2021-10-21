Департамент по делам госслужбы уверен, что чиновник нарушил закон, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима ЗКО может лишиться должности В июле этого года заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев обратился в административный суд с заявлением о том, что не согласен с результатами внеплановой проверки, которую проводил департамент агентства по делам государственной службы по ЗКО (далее Департамент АДГС). Как выяснилось, проверка показала, что "Аманжол Алпысбаев по регистрационным данным органов по состоянию на 14 июня 2021 года является руководителем ТОО "Самрук Гидро", хотя при вступлении на государственную службу он должен был передать ТОО в доверительное управление. Однако по непонятным причинам делать этого не стал, что является нарушением закона "О государственной службе", которое влечёт за собой прекращение полномочий госслужащего".
– Аманжол Алпысбаев, находясь на государственной службе, является учредителем и директором ТОО, в доверительное управление предприятие он не передавал. По закону он не может заниматься предпринимательской деятельностью. Мы направили представление, Алпысбаев не согласился с этим решением, целых четыре раза подавал в суд и четыре раза проиграл. Сейчас он подал жалобу в кассационный суд, наше представление пока не может быть исполнено, - рассказал руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.
Между тем, нам не удалось получить комментарий ни у самого Аманжола Алпысбаев, ни в акимате области. В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что в данный момент Аманжол Алпысбаев находится в рабочей командировке, в городе будет лишь во вторник и только тогда он сможет прокомментировать ситуацию. Между тем согласно данным Бюро национальной статистики, ТОО "Самрук-Гидро" было зарегистрировано в 2011 году в Нур-Султане. Вид деятельности: "Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки". За 10 лет предприятие не заплатило ни тиынки в бюджет в виде налогов. Руководителем ТОО значится Ляззат Бекишева.