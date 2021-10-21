В ЗКО наказали заместителей директора школы, где избили семиклассника
В Теректинском районе завершилась проверка школы, где был избит семиклассник, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала руководитель отдела образования Теректинского района Жанаргуль Хусаинова, завершилась проверка школы №1 села Подстепное, где был избит семиклассник.
– Всё это время специально созданная комиссия изучала деятельность школы, в том числе проводимую воспитательную работу, работала комиссия по делам несовершеннолетних. По итогам проверки за упущение в воспитательной работе трое заместителей директора школы получили административное взыскание в виде замечания. Сейчас конфликт урегулирован, составлен детальный план дальнейшей работы. Со стороны районного отдела образования будут приняты все необходимые меры, - рассказала Жанаргуль Хусаинова.
Кроме этого, она подчеркнула, что в отношении Тлеккабыла Нурышева, на которого ополчился почти весь коллектив, каких-либо жалоб пока не поступало.
Мама избитого школьника Мейрамгуль Кубашева отметила, что сейчас состояние её сына улучшилось, однако мальчик пока школу не посещает.
– У меня нет никакой личной неприязни к Эльмире Утепбергенове и в данный момент не имею каких-либо претензий к ней. Я решила дать ей ещё один шанс, чтобы она показала, что может всё исправить. Но всё же я буду требовать, чтобы в школе навели порядок, а именно соблюдалась школьная форма, уделялось особое внимание как учебному процессу, так и к воспитательному. Я, как педагог этой школы, тоже готова оказать всю необходимую помощь, - заявила Мейрамгуль Кубашева.
11 октября жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1 вышеназванного села. Женщина потребовала отставки директора учебного заведения, однако конфликт школьников неожиданно перерос в конфликт всего коллектива школы. Большая часть педагогов заявила, что не видит причин для отставки руководителя.
