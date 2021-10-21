Опубликовано новое поставление главного государственного санитарного врача Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как и анонсировал ранее министр здравоохранения, продлён график работы объектов-участников Ashyq:

в регионах «красной» зоны разрешено работать до 00:00, лидерам проекта - до 2:00;

в регионах «жёлтой» зоны - до 1:00, лидерам проекта - до 3:00;

в регионах «зелёной» зоны - до 3:00, лидерам проекта - до 5:00.

Работать в выходные дни могут объекты при условии наличия безопасного «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей.

Также в стране изменили правила соблюдения домашнего карантина для заражённых и контактных с ними. Теперь их будут уведомлять о необходимости соблюдения правил изоляции на дому под расписку.

Ещё утверждены правила вакцинации препаратом Pfizer. Прививаться им могут:

подростки в возрасте 12 лет и старше;

беременные женщины с 16-й по 37-ю недели;

женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Документ вступил в силу с 21 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.