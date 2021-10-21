Опубликовано новое поставление главного государственного санитарного врача Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как и анонсировал ранее министр здравоохранения, продлён график работы объектов-участников Ashyq:
- в регионах «красной» зоны разрешено работать до 00:00, лидерам проекта - до 2:00;
- в регионах «жёлтой» зоны - до 1:00, лидерам проекта - до 3:00;
- в регионах «зелёной» зоны - до 3:00, лидерам проекта - до 5:00.
Работать в выходные дни могут объекты при условии наличия безопасного «зелёного» статуса у сотрудников и посетителей.
Также в стране изменили правила соблюдения домашнего карантина для заражённых и контактных с ними. Теперь их будут уведомлять о необходимости соблюдения правил изоляции на дому под расписку.
Ещё утверждены правила вакцинации препаратом Pfizer. Прививаться им могут:
- подростки в возрасте 12 лет и старше;
- беременные женщины с 16-й по 37-ю недели;
- женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).