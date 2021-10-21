улица ГАГАРИНА, 2/3 ТК «КВАНТ»

улица С. ДАТОВА, 28/2 ТЦ «ТВОЙ ДОМ Квант»

улица Ж. Досмухамедова, 83 магазин «Квант»

Только с 23 по 26 октября ВРЕМЯ СКИДОК, СУПЕРЦЕН И ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. На весь товар электроники и бытовой техники каскадные скидки до 30%.На ряд товаров для дома мягкой и корпусной мебели скидки до 30%! Подробности узнавайте в магазинах.Все самое лучшее в сети магазинах «Квант»!