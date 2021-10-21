Уральцев возмутили пограничники, развозящие детей в садики на служебном авто
Сотрудников КНБ Казахстана сфотографировали возле одного из детских садов Уральска, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» очевидцы прислали фотографии с изображением автомобиля пограничной службы КНБ РК (госномера на зеленом фоне).
- Вышла с работы в начале шестого и проходила мимо детского сада в районе областной прокуратуры. А тут машина и люди в форме. Сначала подумала, учения что ли идут, а потом смотрю - один в форме ведёт из садика ребенка. Получается свои дела делают, а служба идёт, - возмущается жительница Уральска.
Между тем в войсковой части 2029 Погранслужбы КНБ РК пообещали с данным случаем разобраться.
- Скорее всего это был единичный случай, поскольку в силу нашей службы сотрудники не часто бывают в городе. Тем не менее, мы обязательно проведём проверку по указанному факту, - ответили в ведомстве.
Стоит отметить, что 5 ноября 2020 года в ЗКО пьяные сотрудники погранслужбы КНБ РК попали в смертельное ДТП. Автомобиль врезался в стоящий асфальтоукладчик. В феврале нынешнего года виновнику аварии вынесли приговор.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!