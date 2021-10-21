Родители утверждают, что травля между детьми 8-11 классов началась ещё два года назад. Таким жестким методом старшеклассники, они же и "смотрящие" в школе, прививают к себе уважение. При встрече "старших" обязательно нужно здороваться и делать поклон, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 октября у школы посёлка Достык района Байтерек собрались родители школьников, которые рассказали, что их дети абсолютно поменялись в последнее время. Они стали закрытыми, часто уходят из дома, не предупреждая родителей, а также скрывают побои и живут в страхе, что их убьют.
Одна из родителей Любовь Матвеева рассказала, что старшеклассники наносят невидимые травмы детям. То есть, если ребёнка побили, синяков найти невозможно - бьют их в мягкие ткани, не оставляя следов.
- Отбивают почки, дают пощечины по лицу, бьют в живот, в горло. Мой ребёнок, к примеру, приходит в 14:00 со школы и сразу ложится спать, и встает только в 8 утра, когда нужно идти снова в школу. Это длится на протяжении двух месяцев. Он стал замкнутым, не выходит на улицу, не улыбается, нервный. Никак не могли понять, что происходит. Не раз замечала, что когда все спят в доме, ему звонят и он куда-то уходит. Куда? Зачем? Звоню спрашиваю: ты где? Отвечает: мне не спится, я прогуливаюсь. Позже выяснилось, что сын уходит на назначенные "стрелки". Стало известно, что после каждой встречи со "старшаками" обязательно двоих-троих детей побьют. Бывало такое, что сажают на корточки, чтобы было удобней бить. Потом нам стало известно, что если ребёнок постарше хочет заступиться за младшего, то большая часть ударов придется именно на младшего. Таким образом, они оказывают психологическое давление. Зачинщики денег не требуют, им нужно, чтобы с ними все здоровались и делали поклоны, - говорит Любовь.
Родители считают, что некоторые учителя были в курсе последних событий, так как это длится на протяжении двух лет. Также травля происходит на детских площадках.
- Нам стало известно, что одного ребенка закидывали камнями, когда тот катался на мотоцикле. Я лично пробовала поговорить с теми детьми, которые бьют и обижают слабых. Но поняла, что с ними разговаривать бесполезно. Они неадекватны. Матерятся, плюются, несмотря на то, что перед ними стоит взрослый человек. Они могут попросить прощения и тут же показать детям, что им ещё попадет за жалобу родителям. Две последние громкие "стрелки" прошли очень серьезно. Одному ребёнку били по почкам и он еле дошел до дома. Сейчас, кстати, они проходят медосвидетельствование. Другому неудачно стукнули по рёбрам, что он плевался кровью, - рассказала мама девятиклассника Марина Пашкова-Головчик.
Мама другого ученика девятого класса Наталья Коркина не видит в этой ситуации другого выхода и заявила обо всём в полицию.
- На разборках собирается по 40 человек. Если ребенок не придёт, ему угрожают. Как быть, когда твой ребёнок стоит на коленях и умоляет не рассказывать об этом никому. Им грозят, что будут вылавливать по одиночке и убивать. А также буду называть "красными" в школе, - рассказала мама девятиклассника. - Моего ребёнка зачинщики назначили старшим и он должен был следить за всем классом, чтобы все выполняли одно требование: здоровались и кланялись. Моего ребенка ставили на колени, били в живот и по лицу.
Между тем директор школы посёлка Достык Светлана Голубева рассказала, что ей поступила информация об инциденте, который произошел 16 октября. Родители обратились к акиму сельского округа, а он сообщил ей.
- Я незамедлительно с завучами провела профилактическую беседу с учащимися 9-11 классов. После этого все дети между собой помирились, конфликт исчерпан. Каждый по-своему виноват. Также в этот день было проведено собрание с родителями, учитывая все санитарные нормы. Услышала много нового, приняла решение вызвать инспектора по делам несовершеннолетних. Они проработали с детьми и родителями. Работа не закончилась, продолжается. Обстановка сейчас в школе спокойная, - заверила директор школы.
К слову, инспектор по делам несовершеннолетних района Байтерек Нургуль Бисалиева отметила, что к ней поступило семь заявлений от родителей школы посёлка Достык.
- По каждому случаю мы разбираемся. Проводим работу с детьми. Для нас главное, чтобы они все помирились. Сейчас дети мирно пожали друг другу руки. И действительно, если выяснится, что дети нарушили закон, будем привлекать родителей, так как все участники инцидентов - несовершеннолетние. Ещё не все опрошены, работа продолжается. Пострадавшие были направлены на медосвидетельствование. Мы делаем это для того, чтобы убедиться, есть ли какие-то телесные повреждения у детей. В настоящее время ни одной справки не поступило о повреждениях. Раньше с этой школы сигналов к нам не поступало, - пояснила Нургуль Бисалиева.
Стоит отметить, что это уже второй случай за месяц. В начале октября 10-летний мальчик скончался
после избиения в школьном туалете в Туркестане. По "случайности", камеры в учебном заведении были отключены именно в этот день. Полиция, как и министерство образования разбираются в случившемся.
